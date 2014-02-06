В милиции признали, что изнасилование на Майдане - выдумка

Об этом говорится в ответе МВД на запрос депутатов "УДАРа" Валерия Пацкана и Николая Паламарчука, пишет Украинская правда.

Об этом говорится в ответе МВД на запрос депутатов "Удара" Валерия Пацкана и Николая Паламарчука.

Согласно информации, женщину, которая пожаловалась на изнасилование милиции, осмотрел врач-гинеколог Киевской городской клинической больницы № 9 и не обнаружил "каких-либо следов телесных повреждений или полового акта".

В милиции заявили, что указанная гражданка лишь имела конфликт с одним из мужчин, но физически она от него не пострадала. Свое заявление, поданное милиции, она отозвала.

На сайте Министерства внутренних дел до сих пор обнародована информация от 31 декабря 2013 года о том, что на Майдане якобы изнасиловали женщину.

Результатов расследования этого преступления на сайте ведомства нет. Также нет и опровержения этой информации.