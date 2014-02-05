Ландшафтные дизайнеры готовы бесплатно помогать восстановить центр Киева после протестов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, об этом заявила руководитель Клуба почитателей ландшафта Ольга Камоликова на пресс-конференции в Штабе национального сопротивления.

”Мы подтверждаем свое осознанное и искреннее желание оказать посильную бесплатную помощь при реконструкции зеленых насаждений, газонов, в том числе в Мариинском парке”, - цитирует слова Камоликовой пресс-служба “Батькивщины”.

Как отмечается, в работе готовы участвовать Международный клуб почитателей ландшафта и Киевское ландшафтное сообщество.

Специалисты ландшафтного дела, среди которых члены союзов архитекторов и дизайнеров, ландшафтных объединений, готовы оценить нанесенный ущерб, составить проект плана реконструкции, привлечь профессионалов, благотворителей и волонтеров, и при благоприятных условиях восстановить поврежденные газоны и деревья.

Как сообщал УНИАН, председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко 4 февраля заявил журналистам, что ремонт улицы Крещатик и админздания КГГА будет осуществлен за счет спонсорских средств.

Справка УНИАН. Отказ украинских властей от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в конце ноября 2013 года стал первопричиной возникновения массовых протестов. После жестокого разгона «беркутовцами» в ночь на 30 ноября участников мирной акции на Майдане Незалежности, на следующий день, 1 декабря, на улицы Киева вышли сотни тысяч возмущенных граждан. В тот же день в центре города появился новый Евромайдан. Участники акции заняли здание КГГА, где обустроили пункт обогрева для митингующих. Они там находятся до сих пор.

21 января на то время и.о. председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко заявил, что ущерб города от Евромайдана составляет около 14 млн грн.

Относительно ущерба на улице Грушевского, где до сих пор длится противостояние между протестующими и работниками милиции, Голубченко не смог назвать никаких цифр.

Он также сказал, что власти города обратятся в прокуратуру с требованием выяснить, кто будет отвечать за нанесенный ущерб на территории Европейской площади и улице Грушевского.

Также Голубченко сообщил, что по состоянию на 21 января организаторы провластных акций в Мариинском парке еще не оплатили 300 тыс. грн ущерба, которые им начислила городская власть в связи с нарушением благоустройства на территории парка, отметив, что они согласились оплатить.