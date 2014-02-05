Словацкие депутаты приехали на Евромайдан
20:17, 05 февраля 2014Политика
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Экс-министр внутренних дел Словакии Даниэль Липшиц и депутаты словацкого парламента Йозеф Коллар и Юрай Дроба приехали в Киев поддержать Евромайдан
Словацкие депутаты приехали поддержать Евромайдан
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, они побывали на Майдане, посетили Штаб национального сопротивления, встретились и обсудили с народными депутатами от «Родины» Валерием Лунченком и Степаном Кубивым политическую и экономическую ситуацию в Украине.
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