Словацкие депутаты приехали на Евромайдан

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, они побывали на Майдане, посетили Штаб национального сопротивления, встретились и обсудили с народными депутатами от «Родины» Валерием Лунченком и Степаном Кубивым политическую и экономическую ситуацию в Украине.

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