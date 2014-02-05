Президент уволил губернатора Волыни Климчука

Как сообщает официальный сайт Администрации Президента, соответствующие указы Президент подписал сегодня, 5 февраля.

Справка УНИАН. Борис Климчук занимал должность председателя Волынской облгосадминистрации с 26 марта 2010 года.

Читайте такжеГубернатор Волыни подал в отставку24 января 2014 года несколько тысяч митингующих под стенами ОГА требовали отставки руководства облсовета и облгосадминистрации.

Сначала заявления об отставке написали председатель Волынского облсовета Владимир Войтович и его первый заместитель Юрий Лобач.

После 13 часов председатель ОГА Климчук также вышел к людям, которые требовали от него написать заявление об отставке, пообещал это сделать у себя в кабинете, и вернулся в админздание. С ним вошли несколько активистов и пикетчиков, которые ожидали его решения под кабинетом. Ориентировочно, через час Климчук вышел из своего кабинета в коридор и отметил, что «не просто написал, а отправили по факсу только что лидеры оппозиционных сил заявление мое об отставке". Он отметил, что написал заявление с целью недопущения силового противостояния.

Александр Башкаленко родился 16 мая 1961 года в г. Махачкала Российской Федерации. Имеет два высших образования: офицер с военно-специальным образованием военный инженер-электрик и юрист. Избран депутатом Волынского областного совета по многомандатному избирательному округу по избирательному списку Волынской областной организации Партии регионов. Член постоянной комиссии областного совета по вопросам бюджета, финансов и ценовой политики. Председатель депутатской фракции ПР. Член депутатской группы "Новая Волынь". С марта 2010 года - первый заместитель председателя Волынской областной государственной администрации. Председатель Волынской областной организации Партии регионов. Женат. Имеет двух сыновей.