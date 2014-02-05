Минюст: "Законы 16 января" утратили силу

Законы, которые были приняты Верховной Радой 16 января 2014 года, утратили силу.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства юстиции Украины.

В министерстве отметили, что данные законы включены в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов.

28 января 2014 года Верховной Радой Украины принят Закон Украины № 732 - VII «О признании утратившими силу некоторых законов Украины», согласно которому признаны утратившими силу, вышеупомянутые 9 законов. Этот Закон вступил в силу 2 февраля 2014 года.

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В день его официального опубликования, 1 февраля 2014 года, этот закон был включен Министерством юстиции Украины в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов с присвоением регистрационного кода 71384/2014.

"Таким образом, со 2 февраля 2014 года законы, которые приняты Верховной Радой Украины 16 января 2014 года, утратили свою силу и в соответствии с этой датой восстановлена предыдущая редакция положений кодексов и законов, в которых ранее были внесены изменения", - говорится в сообщении.