Во время визита Януковича в Институт рака пациентов не заставляли снимать маски - Минздрав

Во время визита Президента Украины Виктора Януковича в Национальный институт рака пациентов не вынуждали снимать маски, а соответствующие сообщения являются неправдивыми и не отвечают действительности, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

“Во время подготовки и проведения визита главы государства в институт, который длился до тридцати минут, не был нарушен лечебный режим и режим инфекционного контроля. Отделение открыто для посетителей в определенные часы дня при условии, если они одеты в специальную одежду – бахилы и халат”, - отметили в пресс-службе.

В отделении детской онкологии Национального института рака, по словам заведующего отделением Григория Климнюка, не существует строгого масочного режима, за исключением помещений, где находятся пациенты после трансплантации костного мозга. “В эти помещения Президент и те, кто его сопровождал, не заходили. Специального приказа снять маски не было. И даже на фотографиях встречи можно увидеть маленьких пациентов и их родителей в масках”, - говорится в сообщении.

Читайте такжеПо темпам распространения рака Украина занимает второе место в Европе

«Абсолютной ложью» в Минздраве назвали и то, что одну из пациенток не пустили сдать анализы в корпус, где находился Янукович. “В этом корпусе нет лабораторий и манипуляционных комнат для сдачи анализов, - сообщил директор НИР Игорь Щепотин. - Никто специально не перекрывал переходы между корпусами Института и не препятствовал передвижению пациентов и персонала между отделениями. Доступ во все здания заведения был открытым на протяжении всего дня”.

В Минздраве отметили, что во время посещения Януковичем института пациенты, которые находились в состоянии иммуносупрессии, находились в палатах, и участии во встрече не принимали.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля Янукович посетил отделение детской онкологии Национального института рака, где вручил директору заведения Игорю Щепотину сертификат на аппарат для хранения и перемешивания компонентов крови. Кроме этого, Янукович пообщался с медицинским коллективом, детьми и их родителями. Пациенты онкоотделения получили от Президента подарки, в частности книги, настольные игры, альбомы для рисования.