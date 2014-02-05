Столица Чехии отказалась принимать Януковича

Как заявил мэр столицы Томаш Гудечек, нет никаких оснований, чтобы Прага принимала участие во встрече украинского президента. К тому же, отметил мэр Праги, "абсурдно, чтобы именно президент Янукович приземлился на аэродроме, которое несет имя Вацлава Гавела", сообщает Радио Свобода.

По словам пражского градоначальника, если президент Украины прибудет в город, городская власть не будет организовывать никаких мер, привычных в случае визитов глав государств, в частности, не пригласит Януковича на традиционное принятие в ратушу.

Читайте такжеПрезидент Чехии не планирует отозвать приглашение Януковичу

Мэр Праги также добавил, что чешская столица передаст как помощь пострадавшим украинским демонстрантам, раненым в столкновениях в Украине, 500 тысяч чешских крон, что составляет в пересчете почти 215 тысяч гривен. Ее передадут в Украину через гуманитарную организацию "Человек в беде". Эта организация неделю назад сама решила предоставить эту сумму украинским "жертвам насилия, целенаправленных преследований во время протестов, в случае необходимости также их семьям".

С призывом вообще отменить визит Януковича в Чехию также обратились к президенту страны Милошу Земану на прошлой неделе ряд чешских общественных деятелей, поэтов, кинорежиссеров, певцов, спортсменов, руководителей администраций городов и областей.

Президент Чехии пригласил коллегу из Украины прибыть с визитом в ответ на его прибытие в Украину в прошлом году. Ожидается, что Янукович прибудет в Прагу в апреле, и в ходе визита также примет участие в мини-саммите инициативы Европейского союза Восточное партнерство с участием примерно десяти глав государств-участников инициативы.