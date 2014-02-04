Посол США простился с Россией

Об этом он написал в ЖЖ в своем "последнем блоге в качестве посла".

"Мне жаль уезжать из России. Я очень люблю свою работу. Для меня огромная честь представлять здесь мою страну", - сказал Макфол.

Читайте такжеПосол США заявил, что его страна поддерживает демократию в Украине даже вопреки мнению правительства РФПо его словам, за пять лет работы в отношениях США и России было очень много общих достижений - новый Договор об СНВ, расширение Северной сети поставок американским военным в Афганистан, рост торгового оборота между странами, новый визовый режим.

Упомянул посол США и об Украине - правда, в контексте трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам.

"Ложные заявления в российских СМИ о том, что США якобы хотят разжечь в России революцию, а также о целях внешней политики США в целом, растущее давление на российское гражданское общество и независимые СМИ, предоставление временного убежища Эдварду Сноудену и различия в наших оценках причин и последствий политических изменений на Ближнем Востоке и на Украине – вот лишь некоторые из проблем, над которыми нам пришлось работать", - написал посол.

"Часть меня - в эмоциональном, интеллектуальном и духовном смысле - навсегда останется в России. Так было до того, как я поступил на госслужбу. Так навсегда останется и после", - подытожил он.