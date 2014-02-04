Рыбак объявил перерыв в работе ВР
12:14, 04 февраля 2014Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак закрыл утреннее заседание парламента.
Рыбак объявил перерыв в работе ВР
Как передает корреспондент УНИАН, спикер объявил по перерыв до 16.00, когда начнется вечернее заседание.
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В то же время он призвал руководителей фракций и представителя внефракционных депутатов до своего кабинета для того, чтобы “поработать и согласовать все вопросы, которые есть на сегодняшний день”.
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