Рыбак объявил перерыв в работе ВР

12:14, 04 февраля 2014
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак  закрыл утреннее заседание парламента.

Верховная Рада

Как передает корреспондент УНИАН, спикер объявил по перерыв до 16.00, когда начнется вечернее заседание.

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В то же время он призвал руководителей фракций и представителя внефракционных депутатов до своего кабинета для того, чтобы “поработать и согласовать все вопросы, которые есть на сегодняшний день”.

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