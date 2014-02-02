В Черкасской области суд оставил под домашним арестом трех задержанных за штурм ОГА

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Апелляционного суда Черкасской области, суд на этой неделе освободил из-под стражи и оставил под домашним арестом подозреваемых в штурме Черкасской ОГА Александра Овчинникова, Александра Шульгу.

Читайте такжеВ Виннице второму участнику массовых беспорядков вручено уведомление о подозрении Под домашним арестом останется Олег Снигур, а вот рассматривать по существу апелляционное производство в отношении Виталия Сабашенко суд был лишен возможности, потому оставил его под стражей с определением залога в размере 24 тыс. 360 грн.

Читайте такжеСенат РФ обвинил украинскую оппозицию в провоцировании массовых беспорядковКак сообщал УНИАН, в Черкассах вечером 23 января активисты пытались захватить помещение ОГА, однако им помешали правоохранители. Следственным отделом Сосновского РО в г. Черкассы УМВД в Черкасской области зарегистрированы уголовные производства по факту массовых беспорядков и блокирования админздания облгосадминистрации. За штурм Дома советов милиция задержала и арестовала 48 активистов.