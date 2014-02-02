ЕС опоздал касательно Украины - чешский спикер

Об этом в интервью чешскому Радио заявил председатель парламента Чехии Ян Гамачек, сообщает Радио Свобода.

Если бы Европейский союз был более активным в конце прошлого года, вероятно, нынешних событий могло бы и не быть, заявил чешский политик.

Ян Гамачек также отметил, что «для Европейского Союза поезд ушел. Попытки президента Европейского совета Хермана Ван Ромпея нечто сейчас предлагать поступают слишком поздно».

Читайте такжеВ Мюнхене Кожара рассказал о возможном банкротстве Украины - Бильдт Выступая на Международной конференции по безопасности в Мюнхене, Гамачек сказал, что сейчас ни в коем случае нельзя допустить решения, «которое бы привело к еще большей нестабильности и могло бы начать процесс разделения Украины».

По мнению спикера чешского парламента, на сегодня важно избежать и любых решений, которые бы спровоцировали конфликт между ЕС и Россией.