На Мюнхенской конференции договорились вывезти Булатова за границу - Порошенко

Об этом сообщил народный депутат Петр Порошенко. По его словам, это стало одним из результатов договоренности в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТСН.

"Завтра его могут арестовать, бросить в камеру, что невозможно при его состоянии здоровья. Завтра у нас будет результат этой работы, к которой были привлечены и наши американские партнеры, и наши европейские партнеры", - пояснил политик. И уточнил, что речь идет о вывозе Булатова для лечения за пределы Украины. "Завтра мы эвакуируем Дмитрия из страны в одну из стран ЕС для оказания квалифицированной медицинской помощи", - отметил Порошенко.

Как сообщалось, оппозиция планирует вывезти Булатова за границу и анонсирует комиссию ООН по освобождению заложников.