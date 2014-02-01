В Киеве ночью сгорело семь автомобилей активистов Автомайдана - СМИ

Об этом пишет Украинская правда. По данным активистов, все поджоги произошли после полуночи до 3 часов ночи.

В частности, сгорели машины, припаркованные на ул. Федорова, Щекавицкой, Гончара, Драгоманова, Харьковском шоссе, пр-те Комарова и ул. Петропавловской.

По информации активистов, никто из владельцев автомобилей не пострадал. Некоторые из них уже были на данный момент лишены прав по решению суда по делам о нарушении правил дорожного движения после участия в акциях Автомайдана.

Участники движения ”Автомайдан” уверены, что поджигатели используют списки, составленные и обнародованные Госавтоинспекцией после проведенных акций Автомайдана под Межигорьем, домом Виктора Медведчука и др.

Также сообщается, что в ночь на 1 февраля сожгли автомобиль оператора ”5 канала” Олега Криштопы. ”Было три человека. (После поджога) побежали дальше, говорят, поджоги продолжаются”, - написал сам Крыштопа на своей странице в Facebook.

Как известно, накануне в центре Киева подожгли авто представительницы правительства Канады в Украине.

В ночь на 30 января в Киеве неизвестные подожгли более 20 автомобилей.