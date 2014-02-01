Булатова не будут допрашивать, пока врачи не разрешат - директор больницы

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил директор клиники "Борис" Михаил Радуцкий, пишет Gazeta.ua.

"Сегодня нет никаких законных оснований. Ведь человек находится в палате интенсивной терапии", - отметил Радуцкий.

По его словам, к Булатову в палату никто из работников следственных органов, милицейских или прокурорских, не заходил.

"Мы не позволяли. Никто не пытался силой туда зайти", - добавил Радуцкий.

Он также сообщил, что милиция не пыталась забрать Булатова.

"Обращались с одной бумагой, можно ли провести следственные действия. Мы ответили, что они противопоказаны", - сказал врач.

Напомним, Булатов, который исчез 22 января вечером, нашелся вечером 30 января и был доставлен в клинику "Борис". Он заявил, что похитители пытали его - били, резали ухо, распяли.

31 января милиция заявила, что рассматривает версию инсценировки похищения Булатова и объявила его в розыск за "организацию массовых беспорядков". В тот же день появилась информация о том, что активиста пытаются арестовать в клинике "Борис". Депутаты от оппозиции устроили круглосуточное дежурство в больнице, чтобы не пустить к Булатову милицию.

Вместе с тем, в МВД заявили, что следователь просит у суда выбрать лидеру Автомайдана меру пресечения в виде домашнего ареста.