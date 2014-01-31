Нас не запугают и останавливаться мы не собираемся - активист Автомайдана Булатов

Интервью опубликовано на странице "Правого сектора" в YouTube.

"Никакие препятствия не остановят нас от того пути, который мы выбрали. Мы будем добиваться справедливости", - сказал Булатов.

Он также рассказал, как над ним издевались.

Как сообщал УНИАН, 23 января активисты Автомайдана заявили о пропаже Булатова. По их словам, последний раз на связь Булатов выходил вечером 22 января. В последнее время Булатов прятался.

В Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве сообщили, что жена Булатова написала в милицию заявление о пропаже мужа. В милиции отметили, что проводимые действия по установлению местонахождения Булатова.

По информации ТСН, Булатов нашелся вечером 30 января в селе Вишенки Бориспольского района под Киевом. Лидер Автомайдана не знает, кто его похитил, но заметил, что мужчины разговаривали с русским акцентом. После длительных истязаний его вывезли и выбросили из машины. Жестоко избитый мужчина шел по селу, стуча во все двери, когда наконец его пустил один из местных жителей. От него Булатов позвонил своим друзьям, которые и забрали его.