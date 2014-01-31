Янукович подписал закон об амнистии

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон, автором которого является представитель Президента Украины в парламенте, народный депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко, содержит 11 статей, и предусматривает освобождение от уголовной ответственности и наказания за ряд преступлений и административных правонарушений участников мирных собраний. Но необходимым условием при этом является «совершение ими совокупности действий, которые позволят восстановить общественный порядок и безопасность и нормализовать существующее положение общественных отношений», в частности:

- Освобождение всех занятых в Киеве и других населенных пунктах Украины во время акций протеста зданий или помещений органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также допуск на свои рабочие места лиц, которые там работают, и снятие других препятствий для надлежащего функционирования указанных объект объектов;

- Разблокировка транспортных коммуникаций на улице Грушевского в Киеве участниками массовых акций протеста;

- Разблокировка других улиц, площадей, переулков, бульваров и т.д. в городе Киеве и других населенных пунктах Украины, кроме тех, на которых происходят мирные акции протеста.

Применение принятого закона осуществляется:

- В отношении подозреваемых, уголовные дела в отношении которых находятся в производстве органов предварительного расследования, - судом, в пределах территориальной юрисдикции которого осуществляется досудебное расследование;

- В отношении обвиняемых (подсудимых), уголовные дела в отношении которых осуществляются судом и до вступления в силу этим законом не рассмотрены, а также в отношении обвиняемых (подсудимых), уголовные дела в отношении которых рассмотрены, но приговоры не вступили в законную силу, - судами, которые осуществляют соответствующие судебные производства;

- В отношении осужденных - судами, которые приняли соответствующие приговоры;

- В рамках уголовных производств, в которых какой-либо личности не сообщается о подозрении - прокурором, осуществляющим процессуальное руководство соответствующими досудебными расследованиями;

- В отношении лиц, к которым применено административное взыскание в виде административного ареста, - судами, которые вынесли соответствующие постановления.

При этом закон предусматривает, что вопрос о его применении суд решает на судебном заседании, а неприбытия на судебное заседание лиц, которые были надлежащим образом уведомлены о месте и времени рассмотрения вопроса, не препятствует проведению судебного заседания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, однако вводится в действие со дня, следующего за днем опубликования на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины сообщением генерального прокурора Украины о фактическом освобождении всех занятых во время акций протеста зданий или помещений органов государственной власти и органов местного самоуправления и разблокировки улиц.

При этом генеральный прокурор осуществляет на официальном сайте генпрокуратуры публикацию уведомления только при условии, что соответствующие освобождения и разблокировки были совершены участниками массовых акций протеста не позднее пятнадцати дней со дня, следующего за днем вступления в силу данного закона. Иначе закон теряет силу со дня, следующего за последним днем этого срока.

В Пояснительной записке Мирошниченко отмечает, что целью принятия закона является введение четкого механизма, который, с одной стороны, позволит обеспечить освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, принимавших участие в массовых акциях протеста, начиная с 27 декабря 2013 года, а с другой - позволит решить внутренние конфликты в государстве и обеспечить беспрепятственную деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, разблокировку их повседневной деятельности, а также работу транспортных коммуникаций и других объектов.

Как сообщал УНИАН, 29 января Верховная Рада приняла без обсуждения в первом чтении и в целом вышеупомянутый законопроект. За данное решение проголосовали 232 из 416 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта.