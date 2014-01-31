Украинские оппозиционеры едут в Мюнхен на конференцию по безопасности

Там они примут участие в юбилейной 50-й Мюнхенской конференции по безопасности.

В рамках конференции состоится ряд встреч Яценюка для обсуждения путей выхода из кризиса в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Баткивщина». В частности, запланированы встречи с государственным секретарем США Джоном Керри, сенатором США Джоном Маккейном, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, Президентом Германии Йоахимом Гауком и министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

В рамках мероприятия будут обсуждаться актуальные вопросы мировой и европейской безопасности, в том числе ситуация в Украине.