Украинские оппозиционеры едут в Мюнхен на конференцию по безопасности
11:14, 31 января 2014Политика
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Украинские оппозиционеры, в частности председатель политсовета ВО «Батькивщина» и фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк сегодня отбывают в Мюнхен
Яценюк едет в Мюнхен / Reuters
Там они примут участие в юбилейной 50-й Мюнхенской конференции по безопасности.
В рамках конференции состоится ряд встреч Яценюка для обсуждения путей выхода из кризиса в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Баткивщина». В частности, запланированы встречи с государственным секретарем США Джоном Керри, сенатором США Джоном Маккейном, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, Президентом Германии Йоахимом Гауком и министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
В рамках мероприятия будут обсуждаться актуальные вопросы мировой и европейской безопасности, в том числе ситуация в Украине.
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