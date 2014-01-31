СМИ: Госсекретарь США встретится с Яценюком и Кличко на форуме в Мюнхене

Госсекретарь США Джон Керри встретится с лидерами украинской оппозиции на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"В субботу днем он (Керри) будет иметь возможность впервые встретиться с ключевыми фигурами украинской оппозиции", — сообщил представитель госдепа непосредственно перед вылетом Керри на международный форум в Мюнхен.

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В четверг глава американского дипломатического ведомства уже провел телефонные переговоры с представителями оппозиции в Украине — с госсекретарем побеседовали шесть лидеров политических партий и гражданского общества. В этом разговоре Керри выразил поддержку евроинтеграции Украины и призвал к мирному урегулированию кризиса в стране.

Сообщается, что в Мюнхене собеседниками Керри станут лидер оппозиционной партии "УДАР" Виталий Кличко, оппозиционер и глава оппозиционной фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк. Кроме того, намечена встреча госсекретаря с активисткой Евромайдана известной певицей Русланой Лыжичко, отмечает агентство.