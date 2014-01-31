В харьковскую типографию, которая печатает листовки для Евромайдана, бросили "коктейль Молотова"
07:40, 31 января 2014Политика
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В окно типографии, которая печатает листовки для харьковского Майдана, бросили "коктейль Молотова"
Евромайдан в Харькове
31 января около 3:00 в Харькове на переулке Кравцова в окно помещения на первом этаже жилого дома бросили "коктейль Молотова", сообщается на сайте харьковского Евромайдана.
В этом помещении расположена типография, которая печатала листовки для харьковского Евромайдана.
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Владелец типографии, частный предприниматель Ярослав Здоров считает, что это месть "титушек" за то, что он печатал листовки. На место преступления прибыла милиция и провела следственные действия.
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