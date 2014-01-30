После визита в Раду Янукович ушел на больничный

Президент Украины Виктор Янукович находится на больничном.

Об этом сообщил заместитель руководителя Государственного управления делами по медицинским вопросам Александр Орда, информирует пресс-служба главы государства.

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«Президенту Украины открыт больничный лист в связи с острым респираторным заболеванием, которое сопровождается высокой температурой», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером Президент Украины Виктор Янукович, и.о. премьер-министра Сергей Арбузов и глава Администрации Президента Андрей Клюев посетили ВР. Они провели совещание с фракцией Партии регионов.

По мнению лидера «УДАРа» Виталия Кличко, Янукович и руководство Партии регионов «приехали с Банковой в парламент, чтоб «промывать» мозги депутатам - регионалам, которые не согласны поддерживать законопроекты относительно амнистии авторства ПР».

Во время заседания фракции Виктор Янукович заявил, что объявит досрочные парламентские выборы в Украине, если оппозиция и власть не смогут в ближайшие недели договориться между собой.

Как сообщил нардеп от ПР Владимир Олийнык, Янукович предупредил их, что к нему есть много обращений по поводу досрочных парламентских выборов. Он также рассказал, что Янукович на заседании фракции напомнил депутатам о том, что есть конкретный план действий и согласованный проект закона об амнистии, который предусматривает освобождение административных учреждений и его надо выполнять.

Эту же информацию подтвердил и Виталий Кличко.

«К сожалению было объявлено, что в случае неголосования Президент рассматривает возможность распустить парламент», - сказал Кличко.