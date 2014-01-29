В Одессе избрали исполком местной Народной Рады

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Евромайдан-Одесса», Одесская Народная Рада, в состав которой вошли 54 человека, которая избрала исполнительный комитет.

«Также Одесская Народная Рада приняла Декларацию о провозглашении Одесской Народной Рады и обратилась к территориальным громадам Одесской области относительно политической ситуации в Украине», - сообщили в пресс-службе.

В декларации сказано: «Одесская Народная Рада - это объединение депутатов местных советов от оппозиционных партий (ВО «Батькивщина», ВО «Свобода», «УДАР Виталия Кличко», ПП «Фронт перемен») и внефракционных, общественных и политических активистов, которые стоят на принципах защиты Конституции Украины, государственного строя, демократии и выступают против узурпации власти режимом Януковича».

В ней также перечисляются «преступления против участников мирных собраний», в частности, сказано о задержании трех активистов в ноябре 2013 года, «о силовом демонтаже палаточного городка Одесского Евромайдана у Потемкинской лестницы», нападениях на автобус, «который вез протестующих на мирную акцию протеста в Киев», поджогах автомобилей активистов и т. д.

«Одесская Народная Рада и местные Народные Совета Одесской области осуществляют мероприятия, направленные на подготовку проекта новой Конституции Украины, которая восстановит законность и правопорядок, баланс между ветвями власти и введение реального самоуправления в Украине», - сказано в декларации.