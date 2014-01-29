Россия уже выделила Украине «приличные деньги» в размере $3 миллиардов – Путин
14:31, 29 января 2014Политика
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Россия уже выделила Украине «приличные деньги» в декабре прошлого года в размере 3 млрд долларов из Фонда национального благосостояния.
Владимир Путин / Фото : kremlin.ru
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президента России Владимир путин сказал на совещании с членами российского правительства.
Читайте такжеРоссия выполнит обязательства перед Украиной после формирования нового КабминаПутин спросил у министра финансов Антона Силуанова, сколько денег Россия уже выделила на покупку украинских еврооблигаций.
Читайте такжеПутин: внешние посредники не способствуют выходу Украины из кризиса «В декабре прошлого года мы разместили средства Фонда национального благосостояния в евробумагах, которые были выпущены Украиной, в сумме 3 млрд долларов», - напомнил Силуанов.
На это Путин сказал: «Приличные деньги».
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