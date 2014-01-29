Россия уже выделила Украине «приличные деньги» в размере $3 миллиардов – Путин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президента России Владимир путин сказал на совещании с членами российского правительства.

Читайте такжеРоссия выполнит обязательства перед Украиной после формирования нового КабминаПутин спросил у министра финансов Антона Силуанова, сколько денег Россия уже выделила на покупку украинских еврооблигаций.

Читайте такжеПутин: внешние посредники не способствуют выходу Украины из кризиса «В декабре прошлого года мы разместили средства Фонда национального благосостояния в евробумагах, которые были выпущены Украиной, в сумме 3 млрд долларов», - напомнил Силуанов.

На это Путин сказал: «Приличные деньги».