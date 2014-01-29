Кравчук отмечает, что Украина находится на грани гражданской войны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая с трибуны Верховной Рады Украины .

Он подчеркнул, что сегодня ситуация в Украине «драматическая». «Весь мир признает и Украина признает, что государство находится на грани гражданской войны. В Украине - двоевластие, в Украине идет фактически восстание», - подчеркнул Кравчук.

Читайте такжеКравчук назвал создаваемые в областях Народные рады стихийными и нелегитимными По его словам, очень быстро мирные акции переросли «в восстание, потому что когда захватывается власть, а это факт, когда рушится власть и органы власти, определенные Конституцией, освобождаются стихийно от выполнения своих обязанностей, понятно, что это свержение власти, это просто революция».

Читайте такжеКравчук рассказал, почему сейчас нельзя проводить досрочные выборы ПрезидентаКравчук подчеркнул, что в этой драматической ситуации необходимо «очень ответственно отнестись к Украине». Он подчеркнул, что в этой ситуации необходимо договариваться власти и оппозиции. По его словам, первым шагом на пути таких договоренностей стала отмена законов, которые были приняты 16 января.