ЕС может улучшить условия соглашения об ассоциации с Украиной – Туск

Об этом сказал премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью польскому телеканалу TVP1, пишет РИА Новости.

"Со стороны Европы предложение в силе, Европа готова. Скажу больше - я также рассчитываю, что в результате моих бесед это предложение для Украины может стать еще более привлекательным", - сказал он.

Глава польского правительства, который на прошлой неделе встречался с председателем совета ЕС Херманом ван Ромпеем, подчеркнул, что решать судьбу своей страны должны сами украинцы.

"Сегодня для Украины самое главное, чтобы решение о ее будущем принималось в Киеве и только в Киеве. Если мы ожидаем от всех соседей Украины политического нейтралитета, то и сами должны вести себя так же. Польша должна быть страной, организующей такую помощь, которую от нее хочет Украина. Не надо лезть с советами, если их не хотят в Киеве", - сказал он.