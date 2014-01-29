Черкасский губернатор: Машины автомайдановцев загорелись из-за технической неисправности

Об этом заявил на пресс-конференции председатель Черкасской ОГА Сергей Тулуб, сообщает Радио Свобода.

"То, что касается машин, то их так сильно гоняют... Видимо, неудачный технический осмотр привел к таким случаям, когда заперла кабельная продукция, или еще что-нибудь случилось...", - сказал он.

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"Я не знаю, что там было. И вы посмотрите, машин много было. 56 приехало только из Киева. А вы говорите - загорелось две. Ну, это такая ситуация. Если бы кто-то специально это делал, то сделал бы и со всеми другими", - заявил он.

Председатель Черкасской ОГА также убежден, что повторный штурм ОГА ночью с 26 на 27 января был "общей спланированной акцией местных оппозиционеров и из Киева активной группы, которые только для этого приспособлены".

Кроме того, Тулуб сообщил, что не собирается подавать в отставку, которой требовали активисты. Он считает, что при нынешней ситуации было бы проще написать заявление на увольнение.

"Поверьте, мне было бы жить намного легче, но это был бы с моей стороны безответственный шаг. А я не из тех людей. И отступать от каких-то проблем я никогда не буду. Я привык их решать последовательно, настойчиво, организовано...", - сказал он.

"Что касается должности этой, то есть действующий президент, пока он будет считать, что мое управление на этой должности есть целесообразным, я буду здесь быть. Пока не будет принято другое решение", - добавил чиновник.

Тулуб отметил, что получает от разных людей, жителей Черкасс и не только, кучу звонков и СМС с поддержкой своих действий.

Вместе с тем он отверг обвинения оппозиции относительно того, что штурмы облгосадминистрации - это провокация власти, поскольку, по его словам, во время обоих штурмов и по сей день он "находится в очередном отпуске".