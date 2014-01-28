Канада применила санкции к украинским чиновникам

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства иммиграции Канады, распространенном во вторник, передает Украинская правда.

Согласно информации, прибегнуть к такому "обдуманному решению" власть Канады заставили "последние действия членов украинской правящей элиты".

"Учитывая жестокое подавление законного протеста и запугивания оппозиционных голосов, мы будем ограничивать въезд в Канаду - с немедленным вступлением в силу - для ключевых государственных деятелей как ответ на их действия в последние дни", - сказано в заявлении.

"Несмотря на то, что Канада приветствует недавние события в Украине, еще многое предстоит сделать. Украинское правительство должно выполнить основные требования народа, в том числе по отчетности и полному соблюдению демократических принципов", - говорится в документе.

В Канаде также заявили, что будут и впредь поддерживать украинский народ, который "мужественно продолжает выступать в поддержку демократии".

Власти страны и дальше будут следить за развитием событий в Украине и рассмотрят дальнейшие шаги, если будет такая необходимость.