Лидеры фракций договорились пакетом проголосовать отмену "законов 16 января" - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Он сообщил, что лидеры парламентских фракций договорились провести пакетное голосование об отмене законов, принятых 16 января.

Читайте такжеСегодня ВР может внести изменения в законы 16 января и пересмотреть состав правительстваПо его словам, сейчас состоится одно голосование, после чего переговоры продолжатся, в том числе и относительно закона об амнистии.

Кроме того, Тягнибок отметил, что власть настаивает на повторном голосовании по четырем законам: “это газ, это два так называемых “фашистских закона” и это закон о правовой помощи”.

“Согласовали, что эти вопросы будут голосовать пакетом. “Свобода” не будет голосовать за пакет подтверждения, исходя из того, что эти законопроекты не отвечают, как по мне, юридическим нормам”, - сказал он.