Лидеры фракций договорились пакетом проголосовать отмену "законов 16 января" - депутат
Рада сейчас отменит законы 16 января, после чего переговоры продолжатся
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.
Он сообщил, что лидеры парламентских фракций договорились провести пакетное голосование об отмене законов, принятых 16 января.
Читайте такжеСегодня ВР может внести изменения в законы 16 января и пересмотреть состав правительстваПо его словам, сейчас состоится одно голосование, после чего переговоры продолжатся, в том числе и относительно закона об амнистии.
Кроме того, Тягнибок отметил, что власть настаивает на повторном голосовании по четырем законам: “это газ, это два так называемых “фашистских закона” и это закон о правовой помощи”.
“Согласовали, что эти вопросы будут голосовать пакетом. “Свобода” не будет голосовать за пакет подтверждения, исходя из того, что эти законопроекты не отвечают, как по мне, юридическим нормам”, - сказал он.