Кличко отказался стать гуманитарным вице-премьером

01:15, 28 января 2014
Политика
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Лидер УДАра Виталий Кличко отказался от предложения президента Виктора Януковича стать вице-премьером по гуманитарным вопросам.

Кличко Виталий

Об этом сообщила пресс-служба партии после встречи лидеров оппозиции с главой государства.

"Я не вижу себя в правительстве Януковича", - заявил Кличко.

"Нет смысла со мной обсуждать работу в правительстве. Даже поднимать этот вопрос нет смысла", - добавил политик.

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Кличко также выразил надежду, что президент не введет в Украине чрезвычайное положение.

По словам политика, президент наконец должен прекратить жить в том "теплом информационном климате", который для него создает его окружение.

Он добавил, что окружение Януковича уверяет главу государства, что все в стране хорошо и то, что происходит на площадях всей страны, - надуманные вещи со стороны маленькой группы "экстремистов".

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