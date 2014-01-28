Кличко отказался стать гуманитарным вице-премьером
Лидер УДАра Виталий Кличко отказался от предложения президента Виктора Януковича стать вице-премьером по гуманитарным вопросам.
Об этом сообщила пресс-служба партии после встречи лидеров оппозиции с главой государства.
"Я не вижу себя в правительстве Януковича", - заявил Кличко.
"Нет смысла со мной обсуждать работу в правительстве. Даже поднимать этот вопрос нет смысла", - добавил политик.
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Кличко также выразил надежду, что президент не введет в Украине чрезвычайное положение.
По словам политика, президент наконец должен прекратить жить в том "теплом информационном климате", который для него создает его окружение.
Он добавил, что окружение Януковича уверяет главу государства, что все в стране хорошо и то, что происходит на площадях всей страны, - надуманные вещи со стороны маленькой группы "экстремистов".