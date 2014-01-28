Герман не будет голосовать за чрезвычайное положение

00:31, 28 января 2014
Политика
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 Советник президента, народный депутат от Партии регионов Анна Герман заявила, что не будет голосовать за введение чрезвычайного положения в Украине.

Анна Герман

Об этом она заявила на канале ICTV.

"Нет, не буду голосовать за чрезвычайное положение ни при каких обстоятельствах", - пообещала Герман.

Напомним, 28 января состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Президент и оппозиция на переговорах 27 января договорились на внеочередном заседании парламента принять закон «Об амнистии» и отменить законы «16 января» и рассмотреть вопрос ответственности правительства.

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