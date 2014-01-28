Герман не будет голосовать за чрезвычайное положение

Об этом она заявила на канале ICTV.

"Нет, не буду голосовать за чрезвычайное положение ни при каких обстоятельствах", - пообещала Герман.

Напомним, 28 января состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Президент и оппозиция на переговорах 27 января договорились на внеочередном заседании парламента принять закон «Об амнистии» и отменить законы «16 января» и рассмотреть вопрос ответственности правительства.