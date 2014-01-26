Запорожская милиция получила сообщение о заминировании ДнепроГЭСа и двух супермаркетов

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, сообщения о минировании объектов поступило от анонимов около 20.40.

На места возможных происшествий выехали сотрудники милиции и взрывотехники, ведется проверка объектов с привлечением кинологических служб.

По пока не подтвержденным данным, около получаса назад в милицию так же поступило сообщение о минировании гипермаркета ”Эпицентр”.