Запорожская милиция получила сообщение о заминировании ДнепроГЭСа и двух супермаркетов
23:22, 26 января 2014Политика
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В Запорожье милиция получила анонимные сообщения о минировании ДнепроГЭСа и двух супермаркетов: «Ашан» и «Новая линия».
Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, сообщения о минировании объектов поступило от анонимов около 20.40.
На места возможных происшествий выехали сотрудники милиции и взрывотехники, ведется проверка объектов с привлечением кинологических служб.
По пока не подтвержденным данным, около получаса назад в милицию так же поступило сообщение о минировании гипермаркета ”Эпицентр”.
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