Силовики согласились уйти из Украинского дома, у входа - живой коридор

Об этом говорится в сообщении на странице Евромайдан SOS.

"Внимание! Новости Украинского дома!

Вокруг здания очень много людей около 5 тысяч. Сейчас все скандируют "молодцы".

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В середине находятся ребята из внутренних войск между ними и протестующими прошли переговоры, военные пообещали составить щиты и пройти по народному коридору.

Сообщение от активистки Евромайдан СОС Марии Томак.

Кроме того, на горячую линию поступило несколько сообщений от родных военных, просили дать им возможность выйти ", говорится в сообщении.