Силовики согласились уйти из Украинского дома, у входа - живой коридор
01:24, 26 января 2014Политика
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Бойцы ВВ договорились с протестующими, что они оставят Украинский дом.
Кадр: espreso.tv
Об этом говорится в сообщении на странице Евромайдан SOS.
"Внимание! Новости Украинского дома!
Вокруг здания очень много людей около 5 тысяч. Сейчас все скандируют "молодцы".
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В середине находятся ребята из внутренних войск между ними и протестующими прошли переговоры, военные пообещали составить щиты и пройти по народному коридору.
Сообщение от активистки Евромайдан СОС Марии Томак.
Кроме того, на горячую линию поступило несколько сообщений от родных военных, просили дать им возможность выйти ", говорится в сообщении.
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