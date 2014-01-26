Силовики согласились уйти из Украинского дома, у входа - живой коридор

01:24, 26 января 2014
Политика
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Бойцы ВВ договорились с протестующими, что они оставят Украинский дом.

Кадр: espreso.tv

Об этом говорится в сообщении на странице Евромайдан SOS. 

"Внимание! Новости Украинского дома! 

Вокруг здания очень много людей около 5 тысяч. Сейчас все скандируют "молодцы".

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В середине находятся ребята из внутренних войск между ними и протестующими прошли переговоры, военные пообещали составить щиты и пройти по народному коридору. 

Сообщение от активистки Евромайдан СОС Марии Томак. 

Кроме того, на горячую линию поступило несколько сообщений от родных военных, просили дать им возможность выйти ", говорится в сообщении.

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