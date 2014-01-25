Янукович проводит встречу с лидерами оппозиции в Администрации Президента

В Администрации Президента проходит встреча главы государства Виктора Януковича с лидерами оппозиционных парламентских фракций.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Проходит встреча Президента Украины Виктора Януковича и участников рабочей группы по урегулированию политического кризиса с лидерами оппозиционных парламентских фракций", - сказано в сообщении. Во встрече принимают участие глава Администрации Президента, руководитель рабочей группы Андрей Клюев, первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов, министр юстиции Елена Лукаш, руководитель фракции политической партии «УДАР» Виталий Кличко, руководитель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, руководитель фракции «Свобода» Олег Тягнибок.

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