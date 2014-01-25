Ультрас полтавской «Ворсклы» выразили солидарность с Майданом

Как говорится в открытом письме, размещенном на сайте болельщиков клуба, «мы осуждаем нынешнюю власть, которая своими действиями и своей безответственностью и циничным отношением к своим гражданам довела страну до сегодняшнего противостояния.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близьким героев Украины, погибших смертью храбрых во имя своей Родины. Призываем жителей города выразить свою гражданскую позицию на улице», - сказано в обращении фанатов.

Как сообщал УНИАН, ранее фанаты киевского «Динамо», ультрас «Днепра», «Металлиста», «Шахтера» также выразили поддержку Майдану.