Ультрас полтавской «Ворсклы» выразили солидарность с Майданом

12:34, 25 января 2014
Политика
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Ультрас полтавского футбольного клуба «Ворскла» выразили свою солидарность с Майданом.

Флаг ФК

Как говорится в открытом письме, размещенном на сайте болельщиков клуба, «мы осуждаем нынешнюю власть, которая своими действиями и своей безответственностью и циничным отношением к своим гражданам довела страну до сегодняшнего противостояния.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близьким героев Украины, погибших смертью храбрых во имя своей Родины. Призываем жителей города выразить свою гражданскую позицию на улице», - сказано в обращении фанатов.

Как сообщал УНИАН, ранее фанаты киевского «Динамо», ультрас «Днепра», «Металлиста», «Шахтера» также выразили поддержку Майдану.

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