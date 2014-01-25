Amnesty International обеспокоена исчезновением одного из лидеров Автомайдана Булатова

Как говорится в заявлении Amnesty International, вечером 22 января Булатов последний раз выходил на связь со своей семьей, и родные считают, что его похитили.

Булатов не выходил на связь с родственниками или друзьями с 23.00 22 января. Он является одним из главных организаторов и участников Автомайдана, поэтому может быть хорошо известен украинской власти.

Согласно информацию, которую получила Amnesty International, Булатов был активным на протяжении всего дня 22 января. Он организовывал дальнейшие акции протеста и принимал участие во встречах. Его исчезновению предшествовал нападение «Беркута» на колонну автомобилей протестующих ночью 23 января.

Во время этого нападения автомобили были разбиты, а протестующих, по сообщениям, увезли в неизвестном направлении. Хотя Булатов не был в этой колонне автомобилистов, «есть опасения , что «Беркут» отслеживал всех людей, принимавших участие в Автомайдане. В то время как стало известно местонахождение большинства задержанных, в Министерстве внутренних дел заявили, что они не задерживали Булатова. Автомобиль Дмитрия также не нашли. Есть опасения, что он может быть подвергнут пыткам и другим видам жестокого обращения», - заявляют в Amnesty International.

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В заявлении подчеркивается, что начиная с воскресенья, 19 января, уже поступило пять сообщений о смерти протестующих, которые связаны с Евромайданом, хотя власть подтвердила только две смерти, наступивших в результате огнестрельных ранений. Также был ряд случаев задержания протестующих без информирования их семей.

С точки зрения безопасности ситуация, которая сложилась в Украине сегодня, вызывает серьезную обеспокоенность Amnesty International, которой были зафиксированы случаи пыток и других видов жестокого обращения, а также безнаказанное использование грубой силы со стороны сотрудников правоохранительных органов.