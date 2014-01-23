За массовые беспорядки в Киеве задержали почти 100 человек, 21 активист арестован - МВД
19:12, 23 января 2014Политика
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За массовые беспорядки в столице задержано уже почти 100 человек, сообщили в МВД
Задержано 97 человек из-за массовых беспорядков в Киеве
За массовые беспорядки в столице в органы внутренних дел уже доставлено 97 человек.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
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В частности, говорится в сообщении, 52 из них задержаны процессуально в рамках открытого уголовного производства по ст. 294 УК Украины – массовые беспорядки.
44 задержанным уже сообщено о подозрении. А 21 человеку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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