За массовые беспорядки в Киеве задержали почти 100 человек, 21 активист арестован - МВД

За массовые беспорядки в столице в органы внутренних дел уже доставлено 97 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

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В частности, говорится в сообщении, 52 из них задержаны процессуально в рамках открытого уголовного производства по ст. 294 УК Украины – массовые беспорядки.

44 задержанным уже сообщено о подозрении. А 21 человеку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.