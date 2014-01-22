Силовики попытались оттеснить митингующих, сопротивление возобновилось

Как передает корреспондент УНИАН, после нескольких атак с применением свето-шумовых гранат милиция попыталась в очередной раз оттеснить митингующих.

Читайте такжеДень Соборности в Украине: стрельба, первые жертвы и неудачная попытка диалога

Часть людей из задних рядов, которые стоят ближе к гостинице «Днепр», начали бежать, а все остальные сгруппировались и стали оказывать сопротивление.