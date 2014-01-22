Силовики попытались оттеснить митингующих, сопротивление возобновилось
21:18, 22 января 2014Политика
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Милиция приняла очередную попытку разгона митингующих на улице Грушевского
Противостояние на Грушевского возобновилось / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, после нескольких атак с применением свето-шумовых гранат милиция попыталась в очередной раз оттеснить митингующих.
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Часть людей из задних рядов, которые стоят ближе к гостинице «Днепр», начали бежать, а все остальные сгруппировались и стали оказывать сопротивление.
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