В российской Думе заявили, что готовы поехать в Киев

Об этом заявил глава думского комитета по делам СНГ Леонид Слуцкий в интервью телеканалу "Россия-24", передает РИА Новости.

По его мнению, сегодняшняя ситуация на Украине представляет собой "апогей противостояния, и сейчас от этого апогея необходимо вернуться к здравому смыслу".

Слуцкий считает, что ближайшие дни станут решающими для Киева, и предполагает, что в этой ситуации "здравый смысл все-таки возобладает".

"Мы на постоянной связи с украинскими коллегами, мы советуемся, мы вместе думаем и при необходимости поедем туда, если мы сумеем принести там пользу", - заявил Слуцкий.