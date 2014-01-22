В российской Думе заявили, что готовы поехать в Киев
19:27, 22 января 2014Политика
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Представители Госдумы готовы при необходимости поехать в Киев, если они убедятся, что смогут принести там пользу
Члены Думы готовы отправиться в Киев / Wikimedia
Об этом заявил глава думского комитета по делам СНГ Леонид Слуцкий в интервью телеканалу "Россия-24", передает РИА Новости.
По его мнению, сегодняшняя ситуация на Украине представляет собой "апогей противостояния, и сейчас от этого апогея необходимо вернуться к здравому смыслу".
Слуцкий считает, что ближайшие дни станут решающими для Киева, и предполагает, что в этой ситуации "здравый смысл все-таки возобладает".
"Мы на постоянной связи с украинскими коллегами, мы советуемся, мы вместе думаем и при необходимости поедем туда, если мы сумеем принести там пользу", - заявил Слуцкий.
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