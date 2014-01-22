Улица Грушевского возле стадиона вся окутана черным дымом
16:02, 22 января 2014Политика
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Улица Грушевского возле стадиона ім.Лобановського вся окутана черным дымом.
facebook.com/Alex Voronkov
Как передает корреспондент УНИАН, там горят автомобильные покрышки, что митингующие подожгли.
По их же словам, это сделано для того, чтобы создать дымовую завесу, которая усложнит штурм Майдана милицией.
Сейчас там находится почти 2 тысячи человек.
По другую сторону баррикад - также несколько тысяч правоохранителей.
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