Улица Грушевского возле стадиона вся окутана черным дымом

Как передает корреспондент УНИАН, там горят автомобильные покрышки, что митингующие подожгли.

По их же словам, это сделано для того, чтобы создать дымовую завесу, которая усложнит штурм Майдана милицией.

Сейчас там находится почти 2 тысячи человек.

По другую сторону баррикад - также несколько тысяч правоохранителей.