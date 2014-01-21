Правоохранители не реагируют на единичные атаки митингующих на Грушевского

Как передает корреспондент УНИАН, со стороны митингующих в сторону шеренг бойцов внутренних войск периодически летят «коктейли Молотова», взрывные пакеты и фейерверки. Однако, правоохранители остаются на своих позициях и не совершают в ответ никаких действий.

Сейчас на улице Грушевского находится около тысячи активистов. Киевляне приносят для них чай в термосах и горячую пищу. Ситуация остается относительно спокойной, но одновременно и напряженной.