Правоохранители не реагируют на единичные атаки митингующих на Грушевского
23:00, 21 января 2014Политика
0 0
Правоохранители не реагируют на единичные атаки митингующих на улице Грушевского в Киеве.
Правоохранители не реагируют на единичные атаки митингующих на Грушевского / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, со стороны митингующих в сторону шеренг бойцов внутренних войск периодически летят «коктейли Молотова», взрывные пакеты и фейерверки. Однако, правоохранители остаются на своих позициях и не совершают в ответ никаких действий.
Сейчас на улице Грушевского находится около тысячи активистов. Киевляне приносят для них чай в термосах и горячую пищу. Ситуация остается относительно спокойной, но одновременно и напряженной.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter