Правоохранители не реагируют на единичные атаки митингующих на Грушевского

23:00, 21 января 2014
Политика
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Правоохранители не реагируют на единичные атаки митингующих на улице Грушевского в Киеве.

На Грушевского готовятся к столкновениям / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, со стороны митингующих в сторону шеренг бойцов внутренних войск периодически летят «коктейли Молотова», взрывные пакеты и фейерверки. Однако, правоохранители остаются на своих позициях и не совершают в ответ никаких действий.

Сейчас на улице Грушевского находится около тысячи активистов. Киевляне приносят для них чай в термосах и горячую пищу. Ситуация остается относительно спокойной, но одновременно и напряженной.

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