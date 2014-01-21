Верховный комиссар ООН по правам человека призывает приостановить "законы 16 января"

По ее мнению, данные законы могут серьезно ограничить основные права человека в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ООН в Украине.

Как отмечается в сообщении, во вторник Пиллэй подчеркнула настоятельную необходимость конструктивного диалога в Украине с целью избежания дальнейшей эскалации беспорядков в стране, вызванных, в частности, принятием нового широкомасштабного законодательства, которое не соответствует международным стандартам в сфере прав человека.

Читайте такжеДобкин считает законы 16 января недостаточно жесткими"Ожесточенные столкновения в течение последних нескольких дней в центре Киева, в результате которых, по сообщениям, много людей было ранено, вызывают большую тревогу", - заявила Верховный комиссар. "Я призываю все стороны начать конструктивный диалог, который позволит избежать дальнейшей эскалации напряженности. Чем дольше они будут ждать, тем труднее станет выход из тупика".

Пиллэй рекомендовала провести диалог с привлечением всех заинтересованных сторон и его поддержание в течение длительного времени. Она отметила новые усилия со стороны власти относительно начала диалога с лидерами оппозиции.

Вместе с тем, Верховный комиссар выразила серьезное беспокойство по поводу пакета законодательных актов, который было принято в четверг, 16 января, и который вводит жесткие условия для обеспечения основных прав, включая право на свободу собраний и выражения мнения, и предусматривает наказание, в том числе тюремное заключение, за их нарушение. Законы были опубликованы сегодня.

"Я призываю власти приостановить применение этих законов и предоставить время для тщательного анализа их содержания, который должен полностью соответствовать международным стандартам в области прав человека, в частности, обязательств по соответствующим договорам, которые она ратифицировала", - заявила она.

"Я особенно обеспокоена потенциалом, что содержится в этих законах, касающихся ограничения права на свободу выражения мнений и свободу собраний, права на информацию, права на свободную работу гражданского общества. Эти законы также содержат потенциал к обеспечению безнаказанности за нарушения прав человека", - заявила Пиллэй.

Положениями закона, вызывающих озабоченность, является принуждение неправительственных организаций, которые получают международное финансирование, до регистрации в качестве "иностранных агентов", отказа от статуса некоммерческой организации и регулярной публикации отчетности о своей деятельности.

"Эти положения отбрасывают назад обеспечения прав человека для народа Украины, подавляют полемику и инакомыслие, и ставят под угрозу демократические завоевания последних двух десятилетий", - сказала Пиллэй.

Она приветствовала заявление украинского омбудсмена относительно намерения провести анализ положений этих законов с точки зрения потенциальных угроз в области прав и свобод, а также соответствия международным стандартам в области прав человека и обязательств Украины.

Пиллэй еще раз призвала все стороны к сдержанности, подчеркнув, что право на свободу мирных собраний является основополагающим правом человека.

«Я призываю лидеров оппозиции четко дистанцироваться от тех своих сторонников, которые прибегают к насилию", сказала она. "Полностью признавая законная обязанность государства относительно защиты против насилия, я призываю правоохранительные органы выполнять свои обязанности в полном соответствии с международными нормами в области прав человека", - заявила Верховный комиссар ООН по правам человека.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из провластных фракций поднятием рук, без обсуждения, приняли 11 законов и одно постановление. В частности, Верховная Рада приняла закон депутатов-регионалов Вадима Колесниченко и Владимира Олийныка "О внесении изменений в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей" и процессуальных законов относительно дополнительных мер защиты безопасности граждан", который устанавливает уголовную ответственность за клевету, запрещает распространение экстремистских материалов, усиливает регулирование деятельности общественных организаций, позволяет закрывать сайты без решения суда - на основании решения Нацкомиссии, осуществляющий государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязывает регистрировать Интернет-СМИ, запрещает «незаконные» сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о правоохранителей, судей и их близких родственников или членов семьи, позволяет Президенту и Верховной Раде досрочно прекращать полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также содержит ряд других норм, ограничивающих права и свободы граждан.

На следующий день Президент Виктор Янукович подписал эти законы, 21 января они были опубликованы в официальной прессе.