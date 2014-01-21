В АП считают виновными в массовых беспорядках оппозицию и иностранцев

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на брифинге для прессы советник Президента Андрей Портнов отметил, что именно оппозиция виновата в беспорядках, которые сегодня происходят на улицах Киева.

По его словам, еще 19 числа лидеры двух оппозиционных сил Арсений Яценюк и Олег Тягнибок сделали заявления, в которых дали негативную оценку действиям лиц, которые участвовали в провокациях на улице Грушевского, и даже назвали их провокаторами. В то же время, по словам Портнова, уже на следующий день лидеры оппозиции изменили свою риторику, начав говорить, что людей до радикальных действий довели действия власти.

Представитель АП уверен, что этими заявлениями оппозиция фактически отождествила себя с теми, кто занимается провокациями на Грушевского.

Читайте такжеКлюев призвал лидеров оппозиции «прекратить эскалацию насилия» “Мы имеем два месседжа: первый - это лидеры оппозиции фактически перешли полностью на опровержение своих предыдущих заявлений и фактически отождествили себя с действиями людей, которые занимаются сегодня тем, что мы видим на улице Грушевского”, - сказал Портнов. Поэтому он считает, что ответственность несут именно лидеры оппозиции.

“Мы считаем, что представители оппозиционных политических сил несут персональную ответственность за действия, которые сейчас происходят на улице Грушевского. Мы считаем, что они полностью отождествили себя с этими людьми и мы считаем, что часть ответственности несут международные структуры и некоторые должностные лица иностранных государств, которые, несмотря на то, что в центре города Киева захвачены три помещения, фактически своими действиями и своими визитами в эти здания легализировали незаконные противоправные действия. Именно поэтому мы считаем, что часть ответственности, кроме оппозиционных политических сил, несут отдельные международные структуры и представители, должностные лица иностранных государств”, - сказал Портнов.

С похожими обвинениями в адрес оппозиции выступила и министр юстиции Елена Лукаш. Она призвала оппозицию увести людей с Грушевского, а также прекратить финансирование беспорядков.