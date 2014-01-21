Кличко прокомментировал заявление Клюева: Как можно выйти из того, куда не входил?

«Переговоры относительно недопущения эскалации ситуации и урегулирования политического кризиса должны происходить обязательно при участии Президента как гаранта Конституции и человека, который несет всю ответственность за то, что происходит сегодня в стране», - заявил лидер "Удара" Виталий Кличко, сообщает пресс-служба партии.

Он назвал странными заявления секретаря СНБО Клюева о том, что якобы Кличко вышел из переговорного процесса. "Как можно выйти из того, куда не входил? Мы еще вчера отметили, что переговоры должны проходить только с Януковичем. А он устраняется и избегает ответственности, поэтому возложил ее на так называемую рабочую группу", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что сегодня пытался срочно встретиться с Президентом, но у того якобы было совещание.

"О том, что у Януковича совещание, мне пришли втроем сказать Клюев, Портнов и Лукаш. Пообещали, что он позвонит. А теперь говорят, что я вышел из переговорного процесса? Так я с группой его не вел", - подчеркнул лидер "Удара".