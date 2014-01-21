Колесниченко опровергает информацию о возможном заседания ВР для введения ЧП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Колесниченко сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о том, что в СМИ прошла информация о проведении 23 января внеочередного заседания парламента с целью принятия решения о введении чрезвычайного положения.

«Информация неправдивая. Вопрос о введении чрезвычайного положения в Украине не рассматривался Президентом и не рассматривался правительством и тем более не рассматривался Верховным Советом Украины по одной простой причине — нет необходимости вводить ЧП из-за того, что группа фашиствующих молодчиков сегодня провоцирует гражданское противостояние в одной части Киева», - сказал Колесниченко.

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По его словам, власть сегодня контролирует ситуацию в Украине.

Также Колесниченко подчеркнул, что «власть примет адекватные меры для того, чтобы в ближайшее время эту ситуацию локализировать в рамках закона».

Как сообщал УНИАН, в Киеве, на ул. Грушевского, с 19 января продолжаются столкновения между митингующими и правоохранителями.

Милиция открыла уголовное производство по статье ст.294 Уголовного кодекса Украины – массовые беспорядки.

По последним данным МДВ, 50 наиболее активных участников «массовых беспорядков» уже доставлены в органы внутренних дел. 26 правонарушителей процессуально задержаны, 22 – сообщено о подозрении.

Утром 21 января около 7.00 несколько священников пришли на улицу Грушевского, стали между бойцами спецподразделения «Беркут», внутренних войск и митингующими и призвали их прекратить столкновения.

В это время обе стороны прекратили действия, прислушавшись к словам священников.

В настоящее время ситуация на Грушевского спокойная, но митингующие готовятся к столкновениям: собирают камни, булыжники, бутылки.