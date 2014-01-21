Ситуация на Грушевского остается спокойной

Как передает корреспондент УНИАН, проходит плановая ротация бойцов спецподразделения “Беркут”, однако их количество не изменилось.

Между митингующими и правоохранителями продолжают проводить службу священники, часть участников акции вышли за баррикады и общаются с солдатами внутренних войск МВД, которые стоят в первых рядах кордона милиции.

Также многие митингующие убирают территорию, прилегающую к стадиону “Динамо”.

Другие участники акции готовятся к возможным столкновениям, в частности, собирают в кучу камни.

Читайте такжеСвященники УПЦ остановили боевые действия на Грушевского

Как сообщал УНИАН, в Киеве, на ул. Грушевского, с 19 января продолжаются столкновения между митингующими и правоохранителями.

Утром 21 января около 7.00 несколько священников пришли на улицу Грушевского, стали между бойцами спецподразделения «Беркут» и митингующими и призвали их прекратить столкновения.

В это время обе стороны прекратили действия, прислушавшись к словам священников.