Яценюк призвал прийти на Майдан в День Соборности Украины

14:10, 21 января 2014
Политика
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Председатель политсовета ВО “Батькивщина” Арсений Яценюк призвал украинцев прийти завтра на Майдан Незалежности.

вече, майдан, евромайдан, 19 января

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил в Штабе национального сопротивления.

“Завтра у нас в День Соборности – большое шествие, и завтра у нас учредительное собрание “Народной рады Украины”, поэтому мы призываем миллионы украинцев приехать в Киев, провести шествие и создать Народную раду”, - сказал Яценюк.

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