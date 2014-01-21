Яценюк призвал прийти на Майдан в День Соборности Украины
14:10, 21 января 2014Политика
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Председатель политсовета ВО “Батькивщина” Арсений Яценюк призвал украинцев прийти завтра на Майдан Незалежности.
Майдан 19 января во время Народного вече
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил в Штабе национального сопротивления.
“Завтра у нас в День Соборности – большое шествие, и завтра у нас учредительное собрание “Народной рады Украины”, поэтому мы призываем миллионы украинцев приехать в Киев, провести шествие и создать Народную раду”, - сказал Яценюк.
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