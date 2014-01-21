В четверг Рада может проголосовать за чрезвычайное положение - СМИ
13:06, 21 января 2014Политика
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Депутатов от Партии регионов собирают на четверг в Киеве
На четверг запланирована внеочередная сессия ВР
Об этом Еспресо.TV сообщили источники в ПР.
По словам источника, сейчас звонят всех депутатов от ПР и говорят, что обязательно надо быть в четверг в Киеве. На четверг запланирована внеочередная сессия ВР, на которой будет принято решение о введении чрезвычайного положения. Первый шаг к этому был сделан вчера обращением Президента к народу, теперь правительство или СНБО должен подать соответствующее решение в ВР, а депутаты его утвердить.
Напомним, с просьбой о введении чрезвычайного положение обратился Луганский областной совет.
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