В четверг Рада может проголосовать за чрезвычайное положение - СМИ

Об этом Еспресо.TV сообщили источники в ПР.

По словам источника, сейчас звонят всех депутатов от ПР и говорят, что обязательно надо быть в четверг в Киеве. На четверг запланирована внеочередная сессия ВР, на которой будет принято решение о введении чрезвычайного положения. Первый шаг к этому был сделан вчера обращением Президента к народу, теперь правительство или СНБО должен подать соответствующее решение в ВР, а депутаты его утвердить.

Напомним, с просьбой о введении чрезвычайного положение обратился Луганский областной совет.