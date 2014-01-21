МВД опубликовало видео с горящими силовиками

МВД опубликовало видео с горящими бойцами "Беркута" и Внутренних войск во время столкновений на Грушевского.

По информации министерства, 119 работников органов внутренних дел уже обратились за медицинской помощью, 80 из них госпитализированы.

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Столкновения митингующих и правоохранителей на Грушевского продолжаются.