МВД опубликовало видео с горящими силовиками
12:28, 21 января 2014Политика
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На видеозаписи видно, как горит одежда на сотрудниках милиции
Работники правоохранительных органов пытаются потушить на себе огонь / mvs.gov.ua
МВД опубликовало видео с горящими бойцами "Беркута" и Внутренних войск во время столкновений на Грушевского.
По информации министерства, 119 работников органов внутренних дел уже обратились за медицинской помощью, 80 из них госпитализированы.
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Столкновения митингующих и правоохранителей на Грушевского продолжаются.
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