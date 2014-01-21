Львовские активисты вторые сутки блокируют выезд "Беркута" в Киев

Во Львове вторые сутки продолжается блокирование активистами Евромайдана, «Автомайдана Львова» и жителями города выездов с базы спецподразделения МВД «Беркут» (ул. Трускавецкая) и баз внутренних войск МВД (ул. Стрыйская, ул. Княгини Ольги, ул. Троллейбусная, ул. Рубчака).

Как передает корреспондент УНИАН, ночью возле воинской части на улице Стрыйской находились около тысячи человек, которые «живым щитом» блокировали выезд с территории базы. Активисты установили палатки и бочки для обогрева. Ближе к 7.00 утра часть блокирующих начала расходиться, преимущественно люди, которые сегодня утром должны идти на работу. По состоянию на 7.00, возле воинской части находится около 300 человек, активисты сообщают, что вскоре прибудет «подкрепление» и «смена ночной вахты».

Возле воинской части на ул. Княгини Ольги – Троллейбусной в данное время находится около 50 человек, выезд блокируется 12 легковыми автомобилями. Также активисты здесь возвели баррикады из подручных материалов возле двух выездов с территории части после вчерашней попытки вывода солдат (пешим ходом) за пределы части, которые под давлением активистов вынуждены были вернуться обратно в часть. Сюда также периодически подъезжают жители Львова, которые привозят участникам акции чай, кофе, бутерброды. Примечательно, что на авто львовян на протяжении последних дней кроме флажков Украины и Евросоюза можно увидеть иногда красно-черные флажки и флажки с символикой стран ЕС.

Возле базы «Беркута» по состоянию на 7.00 находятся около 40 человек, выезд блокируется 10 легковыми автомобилями.

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Все участники блокирования принимают участие в акциях без масок на лицах, однако на многих автомобилях, которыми блокируют выезды, заклеены номерные знаки. Как объяснили активисты, к этому они прибегли после того, как заметили, что двое молодых людей пытались переписать номерные знаки автомобилей, а после того, как их заметили – сбежали.

Во всех пунктах блокирования участники намерены стоять «столько, сколько нужно», акции проходят мирно, настроение у пикетирующих приподнятое. К ним присоединяются не только молодые люди и люди среднего возраста, но и много пенсионеров, которые «выходят на дневные вахты», чтобы сменить своих детей и внуков. По их убеждению, высказанному журналистам, «солдатикам не нужно ехать в Киев, ведь там их будут заставлять избивать людей».

Также в СМИ активисты распространили адреса «точек блокирования», к которым может присоединиться каждый желающий.

Как сообщается, точки блокирования также действуют: возле КП ГАИ в городе Винники (выезд из Львова), на заправке «ОККО», с. Гамалиевка (окружная трасса), на АЗС возле рынка «Галицкий перекресток» (выезд из Львова), возле переезда, с. Зашкив (окружная дорога), в городе Буске (трасса на выезд из города).

Как сообщили корреспонденту УНИАН активисты львовского Евромайдана и организаторы «Автомайдана Львов», в ночь с 20 на 21 января из города и области в Киев выехали около тысячи человек. Только из Львова на столичный Евромайдан отправилось 7 автобусов и 4 микроавтобуса.

В данное время на львовском Евромайдане, где ночью никого не было, начинают собираться люди.