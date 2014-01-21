Переговоров с Януковичем не было - Луценко

Бывший министр внутренних дел, лидер инициативы «Третья украинская республика» Юрий Луценко сообщил, что переговоры с властью пока так и не состоялись, однако Президенту Украины Виктору Януковичу были переданы требования Майдана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Третьей украинской республики», об этом Луценко заявил сегодня ночью возле стадиона им. Лобановского.

«Переговоров сегодня не было. Мы лишь передали президенту через посредников требования Майдана. Завтра хотим услышать границы компромисса, к которому готов президент», - подчеркнул он.

В то же время, он заметил, что «если такая готовность будет – на переговоры пойдут лидеры оппозиционных фракций парламента».

Вместе с тем, Луценко не имеет иллюзий относительно того, что Янукович готов удовлетворить все требования протестующих.

«Янукович не захотел слушать людей по-хорошему, поэтому самые активные напомнили о себе громче. Именно таким образом часть людей вынуждают Януковича услышать собственный народ», - заметил политик.

В сложившейся ситуации, по мнению Луценко, нужно использовать до конца любую возможность достижения компромисса. Он отметил, что «силовое противостояние больших масс народа не нужно Украине», а «соревнование с трехсоттысячным составом МВД очень опасно для государства в целом».

Как сообщал УНИАН, 19 января Янукович поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Андрею Клюеву создать рабочую группу с участием представителей Кабинета министров и Администрации Президента для рассмотрения вопросов из урегулюванню политического кризиса. Янукович поручил провести встречу участников рабочей группы с представителями оппозиции в понедельник, 20 января.

Народный депутат от Партии регионов Анна Герман сообщила, что рабочая группа хочет встретиться с оппозицией сегодня, 20 января. По ее словам, в состав группы вошли Клюев, а также советник Президента Андрей Портнов и министр юстиции Елена Лукаш.

Председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что лидеры оппозиции будут вести переговоры только с Президентом Януковичем.

20 января вечером представители оппозиции поехали на встречу с рабочей группой по урегулированию политического кризиса, чтобы согласовать вопросы, которые должны обсудить лидеры оппозиции с Януковичем.

Полномочия для ведения таких переговоров были предоставлены Луценко как представителю общественности, а также Александру Турчинову, Руслану Кошулинскому и Виталию Ковальчуку как представителям парламентских оппозиционных сил.

На встрече должны были обсуждаться возможность включения в переговорный процесс с Януковичем следующих вопросов: снятие непосредственной угрозы столкновений митингующих и милиции, выведение спецподразделений “Беркута” и Внутренних войск МВД из Киева к местам их дислокации, отмена законов от 16 января, прекращение политических репрессий и освобождение политзаключенных, в том числе экс-премьера Юлии Тимошенко.

Также оппозиционеры планировали требовать возвращения к Конституции в редакции 2004 года, нового состава Конституционного Суда, Национального совета по телевидению и радиовещанию, Счетной палаты с обеспечением равного представительства оппозиции и большинства в этих структурах, создание наблюдательного совета Первого национального канала с учетом представительства оппозиции и общественности.

Кроме того, планировалось требовать принятия нового закона о Центризбиркоме, который будет предусматривать в составе комиссии 50 на 50 представителей власти и оппозиции, а председателем должен стать представитель общественности; отставки правительства Николая Азарова и увольнения министра внутренних дел Виталия Захарченко.