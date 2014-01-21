В Лондоне снова пикетировали квартиру Ахметова

Украинцы в понедельник, 20 января, в очередной раз собрались на пикет квартиры украинского бизнесмена Рината Ахметова, купленной в элитном доме в Лондоне, сообщает медиа-портал украинской диаспоры VIDIA.

Пикетчики требовали от Ахметова выйти, однако, кроме соседей, никто не вышел с ними общаться.

“Соседи украинских квартировладельцев фотографируют нас и читают наши плакаты,” - прокомментировал один из участников пикета Андрей Герус.

На прощание украинцы спели рождественские колядки.

Портал добавляет, что в Лондоне уже происходило несколько пикетов под квартирой Ахметова. Кроме массовых мероприятий были даже одиночные пикеты под офисом миллиардера.

Напомним, в Киеве с 19 января идет силовое противостояние между митингующими и правоохранительными органами.